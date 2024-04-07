В МЧС оценили запас сил для ликвидации паводка в Орске Куренков: сил и средств для ликвидации паводка в Орске достаточно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

МЧС России имеет достаточно сил и средств, задействованных в ликвидации последствий масштабного паводка в городе Орске Оренбургской области, сообщил по прибытии в регион глава ведомства Александр Куренков. По его словам, спасатели ведут активную работу, передает ТАСС.

Сил и средств достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена, — заявил глава ведомства.

Как отметил Куренков, согласно предварительной оценке, наиболее сложная обстановка наблюдается в Ленинском районе и в районе Старого города в Орске. Глава МЧС добавил, что в регион доставят все необходимое для ликвидации паводка.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что Куренков прибыл в Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он приехал в Орск, где произошло подтопление жилого сектора после прорыва дамбы. Куренков взял операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под личный контроль.

В Сети были опубликованы кадры последствий разлива реки Урал в Оренбургской области, снятые с высоты птичьего полета. На них видно, что вода затопила обширные территории.