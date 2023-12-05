В МЧС объяснили звук взрыва во время пожара в доме в Казани В МЧС опровергли информацию о взрыве газа в многоквартирном доме в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МЧС опровергли информацию о взрыве газа в многоквартирном доме в Казани. По словам представителей ведомства, в квартире из-за высокой температуры лопнуло окно, это и услышали свидетели. Один человек погиб, семеро вышли из подъезда на улицу самостоятельно.

В Казани спасатели МЧС России ликвидировали пожар. В комнате горели личные вещи на площади три квадратных метра. В горящем жилье обнаружено тело мужчины. Окно лопнуло из-за высокой температуры, характерный звук услышали очевидцы, — говорится в сообщении МЧС.

5 декабря сообщалось, что в жилом доме на Спартаковской улице в Казани взорвался газ, один человек погиб. Отмечалось, что причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа в одной из квартир. Telegram-канал Readovka отмечал, что очевидцы услышали взрыв, затем из квартиры вылетели стекла и начался пожар.

1 декабря в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в одной из квартир. В результате возгорания пострадал один человек. В МЧС не подтвердили информацию о взрыве бытового газа, которая появилась ранее. До этого городская мэрия сообщила, что в жилом доме взорвался бытовой газ, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар.

Ранее в городе Котельниково под Волгоградом взрыв бытового газа унес жизнь одного человека. Еще двое жильцов пострадали, в том числе ребенок. После взрыва газа огонь охватил две квартиры. Для ликвидации пожара были направлены 47 специалистов и 24 единицы техники.