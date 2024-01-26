В МЧС объяснили причины появления столба дыма в Ленобласти МЧС России: столб дыма в Ленобласти возник из-за работ в карьере

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Столб белого дыма, появившийся в Ленинградской области и напугавший жителей Выборга, возник в результате стандартных работ в одном из местных карьеров, заявили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС России. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения ведомства не выезжали к карьеру. Какие именно работы проводились в карьере, не уточняется.

Пожарно-спасательные подразделения не привлекались. По уточненным данным, в одном из карьеров под Выборгом идут стандартные работы, технологический процесс, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Информация о появлении столба дыма в Ленобласти появилась в пабликах в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что перед этим они слышали звук, похожий на взрыв. По данным издания 47news.ru, в настоящее время в Выборгском районе проводятся работы по добыче гранита. Местная администрация призывает граждан не беспокоиться.

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области возникло возгорание на предприятии компании «НОВАТЭК». По словам главы администрации Кингисеппского района Юрия Заплатского, позднее оно было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.