В МЧС объяснили, почему в центре Челябинска слышны взрывы ГУ МЧС: звуки взрывов в центре Челябинска связаны с утилизацией отходов

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Город Челябинск

Звуки взрывов в центре Челябинска связаны с утилизацией отходов, которая проводится на одном из предприятий города, пишет портал 74.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России. Уточняется, что громкие звуки могут быть слышны с 09:00 до 12:00, пока идут работы.

По данным портала, похожие на взрывы звуки жители города услышали утром 18 января. В частности, о них изданию рассказал житель дома на проспекте Ленина. Также челябинцы обсуждают эту тему в социальных сетях.

Накануне в Ростовской области произошел пожар на Шахтинском полиэфирном заводе. Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Перед этим очевидцы слышали взрыв, а после в районе предприятия повалил черный дым.

К взрыву и пожару могли привести неаккуратные действия рабочих, которые «долбили» по крану с кислотой, пытаясь его починить. Об этом рассказал журналистам сотрудник предприятия. По его словам, в результате с крана слетел вентиль, кислота начала разливаться и случился пожар.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, при пожаре пострадали девять человек. Три человека с ожогами доставлены в больницу, пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших нет.