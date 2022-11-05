В МЧС объяснили, почему не проверяли костромское кафе «Полигон» МЧС: проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, сообщает МЧС России, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что проверок не было, так как собственником заведения был индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории «малый бизнес».

МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган, — говорится в сообщении.

В Костроме сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон». Его личность, а также детали задержания не раскрываются. Сейчас подозреваемого допрашивают сотрудники следственных органов.

Пожар в костромском кафе произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 15 человек, еще четверо получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Из заведения были эвакуированы 250 человек.