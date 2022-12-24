В МЧС назвали причину быстрого развития пожара в Кемерово Замглавы МЧС Денисов заявил, что сообщение о пожаре в Кемерово поступило слишком поздно

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Возможно, быстрое распространение огня в нелегальном кемеровском доме престарелых было связано с тем, что сообщение о пожаре слишком поздно поступило в МЧС. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Илья Денисов, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что на момент прибытия спасателей здание уже было полностью охвачено огнем.

Предположительно, одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем, нарушено остекление, пожар имел уже развившийся характер, — сказал Денисов.

К настоящему моменту сотрудники экстренных служб уже разобрали завалы на месте пожара. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте является нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Он подчеркнул, что пока все версии являются предварительными. Окончательные выводы можно будет сделать только после завершения работы СК и надзорных органов.