В МЧС назвали число жителей ЛНР, оставшихся без воды из-за аварии МЧС ЛНР: 120 800 человек остаются без воды из-за аварии на насосной станции

Фото: МЧС ЛНР

Более 120 тысяч жителей ЛНР в настоящее время остаются без водоснабжения из-за аварии на Славяносербской насосной станции, сообщило МЧС республики. На момент ЧП 4 декабря доступа к воде лишились 232 800 человек.

По состоянию на 06:00 7 декабря без водоснабжения остаются 120 800, — говорится в сообщении.

Ранее глава Нижнекамска Рамиль Муллин заявил, что часть жилых домов в Нижнекамске осталась без водоснабжения из-за аварии на станции очистки. Мэр отметил, что специалисты работали круглосуточно, чтобы восстановить обычный режим подачи воды.

До этого в Новочеркасске произошла крупная авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, обеспечивающем водоснабжение Промышленного района в Ростовской области. Чтобы обеспечить бесперебойную работу котельных, туда временно доставляли воду, также воду привозили и для горожан.

В середине ноября прорыв трубы произошел в Курском музыкальном колледже — интернате для слепых. По словам директора учреждения Михаила Коротких, десятки тонн воды залили подвал, из-за чего корпус заволокло паром. Из-за масштабных повреждений руководство музколледжа приостановило занятия. Здание было обесточено, отопление также не работало. Спустя двое суток бригада специалистов приступила к откачке воды из помещений учреждения. Что послужило причиной подтопления разрытой теплосети, пока неизвестно.