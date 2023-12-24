В МЧС назвали число пострадавших в ДНР из-за боевых действий МЧС ДНР: 15 человек пострадали в результате боевых действий

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В Донецкой Народной Республике за последние сутки пострадали 15 человек в результате боевых действий, сообщили в местном управлении МЧС. Кроме того, саперы уничтожили в регионе 74 взрывоопасных предмета.

15 человек пострадали в результате боевых действий... Саперы МЧС пять раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 74 взрывоопасных предмета, — сказано в сводке.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке 11 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ и сброса боеприпасов с БПЛА. По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее украинская армия нанесла удары по Донецкому национальному техническому университету. В Сети появились кадры, на которых виден густой дым в районе обстрела. Повреждения получили помещения вуза, в здании выбиты стекла. По словам очевидцев, ВСУ выпустили «очень много» снарядов по университету.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Дрон сбросил боеприпас. Все сотрудники ведомства были госпитализированы, их жизни вне опасности.