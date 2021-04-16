У открывшегося Мавзолея Ленина собрались огромные очереди

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В Москве на Красной площади после долгого перерыва открылся для посетителей Мавзолей Ленина. У него выстроилась очередь в 300 человек.

17 апреля Федеральная служба охраны (ФСО) возобновила допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Он долгое время был закрыт из-за короновирусных ограничений.

В ведомстве предупредили, что в Мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем измеряют температуру тела. Кроме того, необходимо соблюдать установленную социальную дистанцию. Очередь растянулась почти до самого выхода из Александровского сада, сообщает Telegram-канал Расстрига.

Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего авторского вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу открытия для посетителей Мавзолея Владимира Ленина с 17 апреля. По словам юмориста, советского вождя следует заразить коронавирусной инфекцией нового типа.

Ургант также напомнил, что всем посетителям Мавзолея придётся использовать средства индивидуальной защиты. В частности, маски. Артист назвал это требование лишними мерами предосторожности, писал NEWS.ru.