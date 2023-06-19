В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека В Московской области произошло массовое ДТП с пятью машинами, четверо человек пострадали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщает Telegram-канал «Москва онлайн».

Авария произошла на 63 км автодороги М-10 Москва – Тверь – Новгород Великий – Санкт-Петербург. Сначала столкнулись легковушка и грузовик. Затем в них врезался большегруз, перевозивший мёд, следом — еще один легковой автомобиль, он оказался разбит спереди и сзади.

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По данным источника, гоcпитализированы две женщины в тяжелом состоянии. Из машины, в которой они находились, также извлекли ребенка. Он отделался легким испугом. Кроме того, пострадал водитель одной из легковушек, которого буквально зажало между другими автомобилями — участниками ДТП, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли в результате аварии автобуса на юго-востоке Австралии. Еще 11 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Водителя автобуса под стражей полиции доставили для медицинского осмотра. Начато расследование инцидента.

До этого в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий автобус, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.