Аэрозоль от комаров взорвался в машине петербуржца

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Аэрозоль от комаров и клещей взорвался в нагретой от солнца машине жителя Санкт-Петербурга, сообщили в группе «Грибы и грибники» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованном снимке можно увидеть, что от хлопка разбилось заднее стекло отечественной легковушки. Хранить такое средство можно при температуре от 0 до 30 градусов. Оставлять баллончик на открытом солнце запрещено.

Не храните в машине баллончики от комаров! У коллеги рвануло так, что стекло разлетелось, — предостерегла подписчица группы Татьяна.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при выборе средства от клещей и комаров следует обращать внимание на наличие свидетельства о государственной регистрации. Важно, чтобы на этикетке была изложена полная информация о назначении, способе применения и мерах предосторожности при использовании. Важно и то, как средство будет использоваться. Так, для нахождения в открытой одежде на местности, где много гнуса (комары, мошки, москиты и т. д.), нужно репеллентное средство в аэрозоле или спрей, содержащий более 25% ДЭТА.

Недавно нашествие комаров произошло на севере Томской области. Это связано с прохладной погодой и обилием дождей. Местные жители жалуются, что им приходится ходить с масками на лице. Некоторые люди боятся выходить на улицу из-за насекомых.