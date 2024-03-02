На днище въезжавшей в Крым машины нашли взрывчатку

Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости

Сотрудники российских спецслужб обнаружили на въезде в Крым прикрепленное к днищу автомобиля самодельное взрывное устройство, изготовленное из компонентов западного образца, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России. Автомобиль пытался проехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой», расположенный в северной части полуострова. В настоящий момент бомба обезврежена.

Сотрудниками ФСБ РФ в пункте пропуска «Джанкой» в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле <...>, следовавшем на территорию Республики Крым, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство, — говорится в сообщении.

Как уточнили в силовых структурах, за рулем авто, которое переместили на безопасное расстояние для обезвреживания взрывчатки, находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Хабаровске. Мужчину подозревают в планировании убийства российских военнослужащих. По версии следствия, задержанный также собирал сведения об используемых солдатами радиочастотах и передавал их украинской стороне. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».