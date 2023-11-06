В Мариуполе уволили мэра Мэра Мариуполя Олега Моргуна освободили от должности

Фото: vk.com/morgun_ov

Олег Моргун

Мэра Мариуполя Олега Моргуна освободили от должности, сообщается в указе главы ДНР Дениса Пушилина. Указ вступает в силу с даты подписания 6 ноября.

Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя, — сообщается в указе.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в России началось строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом, которая будет проходить по территории Запорожской области и через Мариуполь. По его словам, дорога будет способствовать экономическому развитию приазовских регионов.

Он отметил, что существующая дорога, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху, уже устарела и к тому же подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Балицкий добавил, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды и угля.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в рамках инфраструктурных проектов по Евразии будет построено несколько новых железнодорожных магистралей, которые позволят создать единый транспортный логистический каркас. По его словам, они обеспечат страны надежными и безопасными поставками.