В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР. Отмечается, что он получил контузию, но выжил. По данным ведомства, в нескольких метрах от Москвина взорвался автомобиль.

Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке, — сказал собеседник агентства

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 27 марта сообщил, что в разных частях Мелитополя прогремели несколько взрывов. Предполагается, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). На месте работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены.

Впоследствии Рогов уточнил, что в результате обстрела частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Обстрел, предположительно, производился из населённого пункта Орехов.

Рогов также опубликовал видео, снятое пассажирами общественного транспорта. На кадрах виден густой столб дыма, который поднимается с места одного из взрывов.