В Мариуполе произошел взрыв

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взрыв произошел в городе Мариуполе, сообщили ТАСС в экстренных службах ДНР. Отмечается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Мариуполе отработала система ПВО, — говорится в сообщении.

19 мая в Мариуполе прогремели взрывы. Местные жители опубликовали кадры, на которых видно горящее здание. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее сообщалось, что целью контрнаступления ВСУ будет взятие под контроль Мариуполя. Это позволит перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией. Кроме того, под прицелом может оказаться Донецк, который имеет больше символическое значение, чем практическое.

Издание отмечает, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов и другие «ястребы» не позволяют даже поднимать вопрос о начале переговоров с РФ. При этом некоторые чиновники в украинском кабмине полагают, что сейчас самое время прощупать почву.

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина, сообщили в силовых структурах ДНР. Отмечается, что он получил контузию, но выжил. По данным ведомства, в нескольких метрах от Москвина взорвался автомобиль.