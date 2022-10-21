В Мариуполе нашли ячейку «Правого сектора»

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

г. Мариуполь

Сотрудники Министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики в ходе оперативных мероприятий выявили в Мариуполе ячейку «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил представитель спецслужбы Михаил Попов в обращении, размещенном в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. Один из оперативных сотрудников МГБ также заявил, что ведомством получен список членов и пособников запрещенного объединения.

В ходе отработки оперативной информации МГБ ДНР в городе Мариуполе вскрыта пособническая база организатора и главаря экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша, разыскиваемого по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой ДНР, — сказал Попов.

Уточняется, что по местам проживания указанных лиц были проведены обыски, в ходе которых изъята праворадикальная экстремистская литература, а также националистическая атрибутика. Розыск лиц, причастных к организации продолжается.

Ранее СМИ сообщили, что в Ульяновской области задержали украинца Доброслава Манько, вербовавшего россиян для службы в Вооруженных силах Украины и поджога зданий на территории России. Мужчина также убеждал жителей РФ вступать в ряды «Правого сектора».