Хуснуллин рассказал о возвращении людей с детьми в Мариуполь

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Мариуполь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (слева) на церемонии открытия детского сада после восстановительных работ

В Мариуполе появятся новые школы и детские сады, потребность в которых увеличилась с учетом притока населения, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время визита в город, передает ТАСС. Хуснуллин также отметил, что на первых этапах в планах было меньше образовательных учреждений, однако в город возвращается больше людей с детьми.

Мы планируем полностью все потребности в городе обеспечить и детскими дошкольными заведениями, и школами. Мы изначально сделали на первом этапе поменьше, сейчас мы видим, что люди возвращаются, детей становится больше, поэтому мы уверены, что мы обеспечим всех желающих и садиками, и школами, — сказал вице-премьер.

Хуснуллин также посетил детский сад в Ильичевском районе, который открылся после восстановительных работ. После капитального ремонта учреждение сможет вместить до 120 воспитанников.

Ранее сообщалось, что в числе городов, которые больше всех пострадали от боевых действий, оказался Мариуполь. На его восстановление потребуется более 176 млрд рублей, заявил в октябре 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

До этого восстановление Авдеевки оценили как минимум в 12 млрд рублей. Об этом заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.