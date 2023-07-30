Число погибших из-за непогоды в Марий Эл возросло Число погибших при падении деревьев в палаточном лагере в Марий Эл возросло до семи

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Число погибших при падении деревьев в палаточном лагере на берегу озер Яльчик и Таир в Марий Эл увеличилось до семи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Ранее в ведомстве сообщали о шести жертвах непогоды, из которых трое — дети.

По обновленным данным, различные травмы получили 22 человека, в том числе шестеро детей. В МЧС отметили, что группа туристов не была зарегистрирована в ведомстве.

Ранее глава комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл Александр Малкин сообщил, что шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик, излюбленном месте отдыха жителей, которые используют дикие пляжи для проведения досуга. Там был развернут палаточный лагерь. Ориентировочно было до 500 машин.

Всего в Приволжском федеральном округе из-за непогоды погибли девять человек. Ураган обрушился на восемь регионов ПФО, в результате чего пострадали более 70 россиян. Так, в Нижегородской области погибла 71-летняя женщина, которая находилось на парусном судне, перевернувшемся во время сильного ветра. Трех других пассажиров удалось спасти. В Татарстане девушка-подросток погибла после того, как на палатку, в которой она находилась, упало дерево.