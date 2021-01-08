В Марий Эл опровергли слухи о заболевании коронавирусом главы республики

https://static.news.ru/photo/c4582b92-53e4-11eb-b406-fa163e074e61_660.jpg Александр Евстифеев Фото: mari-el.gov.ru

В пресс-службе главы Марий Эл Александра Евстифеева опровергли информацию о том, что у него якобы выявлен COVID-19.

Сообщения о том, что Евстифеев заразился коронавирусом в праздничные дни появились в ряде региональных Telegram-каналов. В пресс-службе заявили, что глава республики здоров и продолжает работать.

Слухи не подтверждаем. Глава на рабочем месте. Всё хорошо. В рабочем порядке проходят встречи и решаются оперативные задачи, — сказала РИА Новости пресс-секретарь Евстифеева Екатерина Серебрякова.

В Марий Эл за время пандемии выявлено 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в республики стали 130 человек, выздоровели 8,4 тысячи.

В целом по России с начала пандемии заболели более 3,4 млн человек. Из них выздоровели свыше 2,7 млн и 61,8 тысячи скончались.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря COVID-19 был обнаружен у главы Ульяновской области Сергея Морозова и его супруги. Морозов перешёлна удалённый формат работы, пообещал соблюдать все рекомендации врачей и поблагодарил жителей региона за слова поддержки.