В Марий Эл коронавирус выявили ещё у 43 человек

https://static.news.ru/photo/a82b0c5a-823e-11ea-9c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Коронавирус подтверждён ещё у 43 жителей Марий Эл, двое пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких, сообщает Министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории республики было зафиксировано 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией, одна женщина умерла.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве: 24 324. Причём у 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно.

Наиболее типичными проявлениями коронавирусной инфекции являются жар и сухой кашель. В редких случаях появляются неврологические симптомы: различные расстройства центральной нервной системы, проблемы периферической нервной системы и повреждения скелетных мышц. К ним же относятся головная боль и головокружение, писал NEWS.ru.