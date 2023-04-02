В Мариинской больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве Четверых из 13 пострадавших при взрыве в Петербурге сейчас оперируют

Фото: mariin.ru

Четверым из 13 пострадавших во время взрыва в петербургском кафе сейчас проводят операции, пишет «Фонтанка» со ссылкой на главного врача Мариинской больницы Анатолия Завражнова. По его словам, у остальных — ранения легкой степени тяжести.

Всем пострадавшим помощь оказана на самом высоком уровне. Четверо в тяжелом и среднетяжелом состоянии сейчас находятся в операционной, проблем нет. У остальных — ранения легкой степени тяжести, им также оказана необходимая помощь, — заявил Завражнов.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Сам Татарский скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Санкт-Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по городу и области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.