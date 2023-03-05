В Макеевке полиция сорвала встречу детей и подростков от 7 до 18 лет В МВД ДНР сообщили, что сорвали в Макеевке незаконное собрание подростков от 7 до 18 лет

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Полиция в Макеевке сорвала незаконную встречу детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, сообщается в Telegram-канале МВД ДНР. По данным ведомства, несовершеннолетние готовили провокации в городе. Шестеро подростков были задержаны и поставлены на учет в полиции.

4 марта в центре Макеевки собралась группа несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет. Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике полностью контролировали ситуацию и не допустили нарушений общественного порядка. Шестеро несовершеннолетних задержаны, с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных действий. После проведения проверки подростки были поставлены на учет в службе по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении МВД ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что большое скопление людей в одном месте опасно для жизни, поскольку украинские военные продолжают наносить удары по территории ДНР и собравшиеся могут предстать в роли потенциальных мишеней. В МВД отметили, что на время проведения военной операции любые массовые собрания в регионе запрещены.

Накануне Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщал, что в центре Макеевки были замечены толпы подростков. Некоторые из них были одеты в черную одежду с отличительными чертами движения «ЧВК Редан».

Ранее сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общеcтвенники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить.

Cитуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными дейcтвиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего росcийской молодежи.