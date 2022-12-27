В Макеевке объявили план-перехват из-за расстрела восьми человек

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Военнослужащий НМ ДНР

В населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики объявили план-перехват после сообщений о расстреле семьи из восьми человек, рассказал в беседе с агентством ДАН глава администрации города Владислав Ключаров. По его словам, службы не будут комментировать произошедшее до выяснения всех обстоятельств.

Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват «Сирена». Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло, — сказал Ключаров.

О расстреле семьи из восьми человек в Макеевке ночью 27 декабря сообщил ТАСС. По данным агентства, среди расстрелянных оказалось трое детей, младшему из которых был один год. Трагедия произошла в Червоногвардейском районе города. На место выехали силовики, которым предстоит выяснить причину инцидента и найти лиц, расстрелявших семью.

Ранее Ворошиловский межрайонный суд в Донецке продлил содержание под стражей 19 солдатам батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на два месяца. Это первый случай продления ареста в республике по законодательству России.