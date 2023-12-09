В Макеевке прогремел взрыв после удара ВСУ снарядами НАТО

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Макеевке в пригороде Донецка, в результате чего произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал «Типичный Донецк». Очевидцы опубликовали кадры последствий удара.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины, по городу было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм. По неподтвержденным данным, удар пришел по нефтебазе.

Ранее артиллерийский удар ВСУ в Горловке повредил детский сад, в здании выбило окна и двери. Еще одно прямое попадание разрушило частный дом. По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО «Град». Также в результате обстрела частично обрушилось здание Горловского колледжа технологий и сервиса. Крупный участок крыши обвалился.

Утром 8 декабря пожар произошел на газопроводе в Керчи. В это время газ продолжал выходить под давлением из сети. Возгорание удалось потушить в течение пары часов, для этого временно пришлось отключить восточную котельную, которая снабжает теплом 30 тысяч горожан. В результате возгорания оказалась частично повреждена расположенная поблизости линия электропередачи. В качестве одной из версий происшествия правоохранители рассматривают диверсию.