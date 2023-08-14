В Махачкале заявили об угрозе повторного взрыва рядом с автосервисом

Фото: t.me/mkala_news

Существует угроза повторного взрыва рядом с автосервисом в Махачкале, сообщили в Telegram-канале администрации города. Полиция и сотрудники администрации отводят людей от места происшествия.

Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва, — заявили городские власти.

В администрации настоятельно призвали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, так как существует вероятность помешать проезду пожарных расчетов и скорой помощи. Отмечается, что на место происшествия прибыли госсекретарь республики Дагестан Магомед Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат народного собрания региона Магомед Магомедов, заместители мэра Махачкалы, руководители структурных подразделений мэрии.

Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе прогремел взрыв. По предварительной информации, пять человек пострадали и двое погибли. Причины происшествия пока не уточняются. По информации Telegram-канала Baza, взрывов было два. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, у пострадавших ожоги 70% поверхности тела.