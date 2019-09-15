https://static.news.ru/photo/09ca2002-d7ce-11e9-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkala.ru

Деревья в память о солдатах, погибших при вторжении в Дагестан боевиков в 1999 году, посадили в столице республики.

Экологическая акция, посвящённая 20-летию разгрома бандформирований на территории Республики Дагестан, прошла в парке Ленинского комсомола Махачкалы. Посаженные деревья носят имена погибших воинов, говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее News.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны. По словам руководителя республики, террористы, состоящие из жителей разных регионов, а также из других народов ближнего зарубежья, беспрепятственно дошли до Дагестана.