В Махачкале Росгвардия прибыла в аэропорт, где собрались противники Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале возле аэропорта «Уйташ» собрались сотрудники ДПС и Росгвардии, сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ». К месту стянулись местные жители, радикально настроенные против израильтян в свете обострения конфликта в секторе Газа. До этого в соцсетях появлялись фейки о прибытии в Дагестан беженцев из Израиля.

Вместе с этим власти региона призвали местных жителей не распространять информацию, которая не имеет официального подтверждения.

Аналогичная ситуация складывается возле аэропорта в Каспийске. Полиция просит граждан, ждущих пассажиров рейса из Тель-Авива, разойтись. В канале «ЧП Кавказ» появилось видеозапись, автор которой за кадром поясняет, что он с толпой других мужчин проверяет документы у выезжающих из аэропорта людей.

Также в регионе 29 октября проходили коллективные молитвы за жителей Палестины, страдающих в условиях вооруженного конфликта. Муфтият Дагестана сообщал о мероприятиях, прошедших в Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

В Дагестане 28 октября прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил жителей республики не поддаваться на провокации после этих событий.