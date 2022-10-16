В Махачкале после сильных ливней затопило несколько улиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале после сильных дождей затопило несколько улиц, сообщили в пресс-службе администрации города. В результате непогоды в городе происходят локальные сбои электроснабжения. По данным представителей мэрии, по всем поступившим сигналам о подтоплении и на проблемных участках работают аварийные бригады.

По всем поступившим сигналам о подтоплении выехали и работают аварийные бригады. Также бригады работают на проблемных локациях — улицах Бейбулатова, Каммаева, — говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в аварийно-восстановительных работах на дорогах Махачкалы задействовано 16 бригад, использующих специализированную технику.

Позже пресс-служба администрации города сообщила, что подтопления ликвидированы. В настоящее время бригады повторно проводят очистку ливнеприемников.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода в городе сохранится до вечера 18 октября.

Ранее на греческом острове Крит в результате наводнения один человек погиб и еще несколько пропали без вести. Причиной катаклизма стали сильные ливни, захлестнувшие остров. Тело 50-летнего мужчины нашли в пригороде Ираклиона.