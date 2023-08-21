В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой Стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название «Труд»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Легкоатлетическому стадиону в Махачкале, который последние шесть лет носил имя двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, вернули прежнее название «Труд», сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Республики Дагестан. Пересмотреть название предложил в июле текущего года глава республики Сергей Меликов. Таким образом он отреагировал на отъезд спортсменки в Испанию и ее слова о том, что полученные в период выступления за ЦСКА воинские звания носят номинальный характер.

Правительство РД постановляет: переименовать государственное бюджетное учреждение РД «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение РД «Стадион „Труд“», — говорится в документе.

Имя олимпийской чемпионки стадион в Махачкале получил летом 2017 года.

Ранее Елена Исинбаева опубликовала в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее полноценных воинских званий в российской армии. Также она сообщила, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете. Спортсменка отметила, что никoгда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя человеком мира. Эта публикация вызвала волну критики сo стороны российской общественности и ряда официальных лиц.