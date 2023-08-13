В Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах Жители Махачкалы перекрыли трассу из-за проблем с водой, конфликт решен

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Около 150 жителей пригорода Махачкалы вечером 13 августа перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань — Махачкала по причине отсутствия воды в их жилищах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана. При этом возник конфликт между участниками акции и водителями, возмущенными затруднением проезда.

Сегодня, примерно в 20 часов мск, на 470-м километре федеральной автомобильной дороги Астрахань — Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся — привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Возникший конфликт между местными жителями и автомобилистами удалось нивелировать полиции, прибывшей на место происшествия. В пресс-службе уточнили, что в перекрытии трассы участвовали жители микрорайона Караман-2. К ним на встречу прибыли сотрудники городской администрации. В мэрии уточнили, что к настоящему моменту трасса разблокирована, движение автомобильного транспорта восстановлено.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Ступино на два дня остались без воды из-за аварии, случившейся сразу после предыдущей аварии. Вода пропала 9 августа из-за прорыва на местном водопроводе. При устранении аварии случилась новая — на резервной скважине сгорел глубинный насос.

Заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее объяснила, кому нужно жаловаться в случае отключения воды. По ее словам, жалобы принимаются в органах местного самоуправления, а также в прокуратуре.