В Магнитогорске сосед каждое утро включал похоронный марш семье бойца СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Магнитогорске сосед каждое утро включал семье участника СВО траурный марш. Кроме того, мужчина оскорблял членов семьи военнослужащего, в том числе маленькую дочь, которую «зажал в подъезде», также он «избил дверью» соседку и ее сестру, когда те пришли попросить выключить музыку, рассказала пострадавшая в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жены бойца СВО, сосед с нижнего этажа начал беспокоить семью в мае 2022 года, он устраивал вечеринки с громкой музыкой в ночное время. В конце 2023 года он заявил, что дети пары слишком громко ходят, из-за чего им пришлось поменять кафель на покрытие со звукоизоляцией. Однако мужчина продолжил слушать акустическую установку на полной громкости, он оставлял ее включенной, даже когда уезжал из дома. Он бил в потолок каждый раз, когда дети роняли бутылочки или игрушки.

Ночью и днем ударяет в потолок так, что подпрыгиваем, сердце уходит в пятки. Мой муж ушел служить в ряды СВО, с этого дня сосед включает нам похоронный марш каждое утро! — пожаловалась женщина.

Пострадавшая добавила, что сейчас судится с мужчиной из-за шума. Она отметила, что в решении вопроса ей помогли активисты из «Русской общины», по ее словам, она и ее дети впервые за 3,5 месяца спали спокойной.

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