Мужчина угрожал гранатой охраннику магазина в Санкт-Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал гранатой охраннику магазина, когда тот заподозрил его в краже товара и преградил путь к выходу, передает Telegram-канал Baza. Преступнику в итоге удалось сбежать, сотрудников и посетителей магазина эвакуировали.

Инцидент произошел в магазине «Перекресток» на Прибрежной улице. Мужчина спрятал награбленный товар бытовой химии в карманах и хотел скрыться, однако у выхода вора ждал охранник. Тогда злоумышленник достал гранату и, оставив ее у входа, сбежал.

Было решено эвакуировать всех сотрудников и посетителей магазина. Позже выяснилось, что граната была учебной. Мужчину объявили в розыск.

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