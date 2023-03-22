В Магаданской области произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Магаданской области

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 4,9. Оно было зафиксировано недалеко от Омсукчана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Это второй природный инцидент, случившийся в одном районе за последние два дня.

По данным EMSC, землетрясение произошло 21 марта в 20:23 мск. Очаг стихии находился на глубине 13 километров в 159 километрах от поселка Омсукчан. Там проживают около 3,5 тысячи человек.

Ночью 20 марта, по данным центра, в этом районе произошло землетрясение магнитудой 5,0.

21 марта в Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. О пострадавших в результате землетрясения информации не поступало.

Ранее сообщалось, что как минимум три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в Эквадоре 18 марта. Люди пострадали, находясь в машине, на которую обрушилась часть стены во время землетрясения. В нескольких городах на западе Эквадора наблюдалось частичное отсутствие электричества.