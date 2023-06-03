В Магадане возбудили уголовное дело по факту ДТП с подростками В Магаданской области возбудили дело по факту ДТП, в котором пострадали пять подростков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Магаданской области по факту ДТП, в котором пострадали пятеро подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте СК РФ по региону. Инцидент произошел 27 мая.

По данным СК, автомобиль, в котором ехали пятеро несовершеннолетних, опрокинулся на участке дороги Палатка — Кулу — Нексикан. В результате четыре человека — все в возрасте 14–15 лет — получили различные повреждения. В свою очередь у 17-летней девушки диагностировали закрытый перелом позвоночника.

Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве на 89-м км МКАД у грузовика оторвало прицеп, который впоследствии врезался в припаркованную на обочине машину марки Mazda. В результате аварии женщина-водитель легкового авто скончалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Кроме того, в Казани утром 1 июня произошло смертельное ДТП с участием трех авто, в том числе КамАЗа. Из-за удара «Газель» влетела на трамвайную остановку. В результате один мужчина погиб, еще два человека госпитализированы.