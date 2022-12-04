В Магадане восьмилетний мальчик погиб при падении снега с крыши

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Магадане восьмилетний мальчик погиб при падении снега с крыши одного из детских садов на улице Гагарина, передает издание MagadanMedia.ru. В СУ СК по области информацию о гибели ребенка подтвердили.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выехала руководитель управления. В городе с пятницы, 2 декабря, действует режим ЧС из-за большого количества осадков.

3 декабря шестилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Омске на улице Кемеровской. В доме проживала семья из четырех человек, родители вместе с двухлетним ребенком смогли спастись. Возможной причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки.

В тот же день мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.