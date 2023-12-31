В Магадане отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ стал причиной отмены новогодних мероприятий в Магадане, об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр города Юрий Гришан. По его словам, после случившегося он посчитал неуместным проводить праздник.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Думаю, что меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты, — написал Гришан.

В свою очередь мэр Благовещенска Олег Имамаев также объявил об отмене праздничного салюта в городе. Как и его коллега, он счел праздник неуместным и предложил горожанам отметить наступление Нового года с семьей. При этом мэр пообещал, что салюты в Благовещенске еще будут, «в том числе и салют победы в честь нашей победы в этой битве за Россию».

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погиб 21 человек, 110 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ на Белгород «кровавым преступлением», но заверил, что ВС РФ не будут действовать зеркально. По его словам, властям Украины, напротив, будет удобнее просить военную помощь у Запада, если российская армия превратит центр Киева в «подобие сектора Газа». Он также пожелал сил родным и близким погибших россиян.