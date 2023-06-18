В Магадане медведь растерзал мужчину

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В районе Нагаевской сопки в Магадане местные жители обнаружили тело мужчины, которого, предположительно, задрал медведь. Сейчас лес в поисках хищника прочесывают следователи и охотоведы, сообщает РИА Новости.

Действительно, обнаружили тело мужчины. Предположительно, человека задрал медведь, который в этом же районе накануне напал на парня, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что хищник очень опасен — сейчас на него идет охота. Жителей сопки и окрестностей попросили не выходить в район морского порта Магадана.

Это не первый случай нападения медведя на человека в этом районе за последнее время. Ранее животное набросилось на 22-летнего молодого человека. Он выжил, но получил большое количество травм и сейчас проходит лечение в областной больнице.

Ранее в Хабаровском крае медведь разорвал зубами Lexus, сбивший его на трассе. Истекающее кровью животное пыталось выдавить стекло и добраться до своих обидчиков в салоне. Раскурочив кузов иномарки, хищник убежал в сторону леса.