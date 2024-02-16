В Магадане хотят разрешить эвтаназию опасных бродячих животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил в своем Telegram-канале, что дал поручение правовому управлению муниципалитета подготовить поправки в региональный закон, разрешающие эвтаназию опасных бродячих животных. По его словам, в регионе на протяжении нескольких лет действует режим повышенной готовности в связи с этой проблемой. Кроме того, за неполные два месяца этого года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений от жителей по этому поводу.

Дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность, — говорится в сообщении.

Руководитель региона считает переживания магаданцев по этому вопросу вполне обоснованными. В январе, отметил он, от животных пострадали 18 горожан. Между тем муниципальный контракт с общественной организацией «Право на жизнь» об отлове собак будет действовать до конца 2024 года, уточнил он. На эти цели из бюджета выделено порядка шести миллионов рублей.

Ранее депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Документ разработан на основании многочисленных обращений жителей и призван обеспечить безопасность граждан. Животных без владельцев будут отлавливать и передавать в приюты, где им будут искать хозяев. При этом животные — переносчики опасных для человека или других животных болезней подлежат гуманной эвтаназии.