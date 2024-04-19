В Люберцах мужчина «под веществами» проник в школу В Люберцах задержали проникшего в школу мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в местную школу, сообщили в пресс-службе администрации города. Утром 19 апреля на пульт Люберецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в начальной школе лицея № 12. По информации СМИ, нарушитель был под воздействием веществ.

На место оперативно прибыл экипаж группы захвата. Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии, но был задержан, личность гражданина в настоящее время устанавливается. На место вызвана следственно-оперативная группа межмуниципального управления МВД России «Люберецкое», — говорится в сообщении администрации.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в учебное заведение пришел отец одного из учеников. Как утверждает канал, мужчина находился «под веществами», при себе у него был подозрительный пакетик.

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