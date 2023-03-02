В Любечанах идет войсковая зачистка

В селе Любечаны Брянской области идет войсковая зачистка ВС РФ совместно с ФСБ ищут укрывавшихся диверсантов, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, жителей призывают не покидать дома.

Кроме того, сообщает Mash, магазины, почта, сады, школы и другие учреждения закрыты.

2 марта на территорию Брянской области пробралась украинская ДРГ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка.

Кроме того, ряд СМИ сообщали, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер.

Позже ФСБ подтвердила боестолкновение с ВСУ под Брянском. Бои идут в приграничном Климовском районе. Президент России Владимир Путин 2 марта проведет экстренное заседание Совета Безопасности.