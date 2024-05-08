В Луганске в результате атаки ВСУ на нефтебазу пострадали люди Пасечник: в Луганске в результате атаки ВСУ на нефтебазу пострадали пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, уже известно о пятерых пострадавших сотрудниках загоревшейся нефтебазы. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи, — написал Пасечник.

По его данным, в результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Все луганские подразделения МЧС задействованы в тушении пожара на газопроводе высокого давления.

До этого украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, информировал губернатор Евгений Балицкий. Минобороны России не комментировало эти данные. По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.

России необходимо перестать действовать на Украине лишь в ответ на чужие шаги и начать самостоятельно повышать ставки, ранее предложил военный корреспондент Александр Коц. Он предложил производить не условные пуски а «жахнуть» тактическим ядерным оружием.

Россия будет добиваться осуждения со стороны мирового сообщества ударов по Крыму ракетами ATACMS, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, ситуация может привести к «огромной беде для всего человечества».