В Луганске увеличилось число погибших при обстреле ВСУ Число погибших при обстреле ВСУ Луганска увеличилось до четырех

Фото: t.me/mchs_official*

Число погибших при обстрела Вооруженными силами Украины Луганска увеличилось до четырех человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, которые приводит пресс-служба правительства региона в Telegram-канале, количество пострадавших при этом достигло 43 человек, среди них четверо детей.

В результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них — четверо детей. Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке на кв. Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после обстрела со стороны ВСУ в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. В МЧС тогда заявили о троих погибших, тела которых остались под завалами. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый.

В Сети до этого появились фото и видео, снятые жителями города во время украинской атаки. Очевидцам удалось заснять с разных точек в городе огромный столб дыма, а также момент взрыва. Кроме того, на кадрах можно заметить выбитые окна в домах и поврежденные автомобили.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что в корректировке ракетного удара участвовали специалисты из США. По его словам, для атаки использовали не менее трех пусковых установок на гусеничном шасси M270 MLRS.