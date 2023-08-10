В Луганске сотрудники МЧС спасли щенка из колодца и попали на видео В Луганске сотрудники МЧС спасли щенка, который случайно провалился в колодец

Фото: ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике

В Луганске сотрудники МЧС спасли щенка, который провалился в колодец, убегая от машины, сообщает Telegram-канал ведомства. Специалисты быстро вызволили собаку: животное не пострадало и отделалось легким испугом.

Хозяйка позвонила в МЧС и рассказала, что гуляла на улице со своим белоснежным полугодовалым шпицем Айсом. Внезапно на улице появился автомобиль, собака испугалась проезжавшей мимо машины и убежала.

Девушка отправилась на поиски Айса и вскоре нашла его провалившимся в открытый люк на Веселогоровской улице. Щенок пытался выбраться самостоятельно, но глубина более чем в два метра не позволяла это сделать.

Сначала женщина пыталась сама достать шпица, однако после нескольких безуспешных попыток вызвала спасателей. Прибыв на место, один из членов дежурного караула 4 ПСЧ спустился вниз, взял на руки животное, аккуратно доставил его на поверхность и передал владелице.

Ранее в городе Тавда Свердловской области волонтеры спасли щенка, который захлебывался в гудроне. У собаки была сильная интоксикация, гудрон попал в том числе в пасть щенку. Волонтеры отмывали спасенное животное три дня. Щенка нашел 13-летний подросток.