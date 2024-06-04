В Луганске раздались взрывы

Фото: МО Украины

В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» (ЛИЦ). Официальные власти не комментировали ситуацию.

Уточняется, что взрывы прогремели около 23:21 мск. Подробности инцидента не раскрываются, информации о погибших и пострадавших также не поступало.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Первомайск в ЛНР. Глава города Сергей Колягин отметил, что было зафиксировано два прилета, предположительно, РСЗО HIMARS в один из жилых районов, где вспыхнул пожар. По информации Колягина, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, специалисты газового хозяйства перекрыли подачу газа в поврежденном газопроводе.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник 28 мая рассказал, что украинская армия нанесла повторный удар кассетными боеприпасами по Луганску. Прозвучало несколько взрывов, начался сильный пожар, стало известно о пострадавших. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что повторный обстрел Луганска был произведен по территории, где работают спасатели после предыдущего удара ВСУ вечером 27 мая.

Кроме того, Пасечник оповестил об ударе со стороны ВСУ по нефтебазе в Ровеньках. Четверо сотрудников предприятия скончались, раненых отправили в местные госпитали. В населенный пункт экстренно направили бригаду санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.