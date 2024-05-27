В Луганске прогремели взрывы Несколько взрывов прозвучали в Луганске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов произошли вечером в Луганске, передает корреспондент ТАСС. Затем начался сильный пожар. Подробности не приводятся. Минобороны России и местные власти не прокомментировали информацию.

Серия взрывов раздались в городе около 21:05 мск. Уточняется, что перед этим восточная часть населенного пункта подверглась обстрелу.

Ранее по меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки на поселок Юбилейный в Луганской Народной Республике. Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что пригород Луганска оказался под огнем Вооруженных сил Украины, противник использовал французские ракеты SCALP-EG, после чего огнем был охвачен жилой дом, еще десятки других строений посекло осколками, взрывной волной были выбиты стекла.

До этого семь беспилотников ВСУ пытались атаковать Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов отметил, что дежурными средствами ПВО аппараты были сбиты, никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Нижние Серогозы в Херсонской области. Пять человек получили ранения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская ракета попала в здание Социального фонда.