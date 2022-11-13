В Луганске прогремели мощные взрывы ТАСС: в Луганске вечером 13 ноября прогремели мощные взрывы

Фото: Социальные сети

Сильные взрывы были слышны вечером 13 ноября в Луганске. Об этом сообщает ТАСС. По данным корреспондента агентства, они произошли в южной и центральной частях города.

Как сообщается, один взрыв прогремел в южной части столицы ЛНР, еще несколько прозвучали в центральной части.

Был первый взрыв, потом около пяти прогремели в течение минуты. Самый мощный был примерно в 22:07, у меня в квартире задрожали все окна, — рассказал один из очевидцев случившегося.

Экстренные службы и власти города пока не комментировали ситуацию.

Ранее в МВД ЛНР сообщали, что украинские военные попытались взорвать газопровод в поселке Новоайдар Луганской Народной Республики. Заложенное ими взрывное устройство обезврежено.

Также стало известно, что в Бердянске Запорожской области задержали двоих местных жителей, имеющих опыт боевых действий в составе украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они готовили подрыв городской электроподстанции.