В ЛНР заявили об упаднических настроениях среди украинских военных Офицер ЛНР Марочко заявил об упаднических настроениях среди украинских военных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Упаднические настроения преобладают среди украинских военных на линии соприкосновения после ударов по Украине, заявил в эфире «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, у украинских военнослужащих возникает осознание ненадежного тыла и невозможности помочь родственникам в сложившихся условиях.

Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего это связано с ракетными ударами, — сказал Марочко.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

11 октября председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы. Также стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.