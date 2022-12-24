В ЛНР заявили об активизации Киевом работы ДРГ на Лисичанском направлении Народная милиция ЛНР: Украина активизировала работу ДРГ на Лисичанском направлении

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Украина усилила работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Лисичанском направлении. Он назвал напряженной обстановку на данном участке линии соприкосновения в республике в беседе с РИА Новости.

Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов. Сейчас наши силы брошены на противодействие им и опять же — на снижение огневой активности противника определением и уничтожением огневых точек, — подчеркнул Филипоненко.

Представитель НМ ЛНР добавил, что пресечь деятельность ДРГ в республике сейчас стараются всеми доступными средствами.

Ранее офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в ЛНР. По его словам, украинская армия усилила группировки войск бронетанковыми группами в направлении Лисичанска, Сватово, Кременной и Попасной.