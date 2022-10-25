В ЛНР заявили о «сокрушительном» ударе по ВСУ в районе Кременной Полковник полиции ЛНР Киселев заявил о «сокрушительном» ударе по ВСУ в районе Кременной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную, заявил в эфире Первого канала полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, в результате удара было подбито более 10 единиц техники, личный состав рассеян и уничтожен.

Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории <...>. По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных <...>, было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому, — сказал Киселев.

Он отметил, что противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении, несмотря на то что оборона в районе Кременной и Сватово «слажена по уму», а русские войска проявляют героизм.

Ранее сообщалось, что инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны на участке Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике. В настоящее время они устанавливают танковые заграждения, которые не позволят преодолеть оборонительный рубеж бронетехнике противника, на данном участке дороги позже также появятся противотанковые ежи. Это позволит полностью заблокировать дорогу на случай отхода российских войск.

До этого Киселев заявлял, что у украинских военных нет мотивации продвигаться на фронте, и в частности на Сватовском направлении, однако их к этому толкают инструкторы НАТО. Он объяснил, что наступление необходимо тем, кому «поставлена задача нанести максимальный урон инфраструктуре».