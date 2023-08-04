В ЛНР заявили о снижении активности ВСУ на трех направлениях Марочко: ВСУ снизили активность на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях

Фото: МО РФ

ВСУ снизили активность на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

За истекшие сутки ввиду неблагоприятных погодных условий противник снизил обстрелы прифронтовых населенных пунктов и позиций ВС РФ, — сказал Марочко.

Он также отметил, что наряду со снижением числа обстрелов сократились и попытки контратак украинской армии.

Ранее Марочко сообщал, что российские военнослужащие захватили большое количество вооружения натовского образца в ходе своего продвижения в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что в настоящее время эти образцы тщательно изучаются. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию. Офицер подчеркнул, что всё захваченное солдатами иностранное оружие будет отправлено на российские склады. Его дальнейшая судьба будет решаться комиссией по вооружениям и военной технике.

До этого стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России впервые захватили трофейную шведскую бронированную машину пехоты CV-90. Транспорт ВСУ был подбит во время боя из ручного противотанкового гранатомета, командир бронемашины погиб. Трофейную БМП эвакуировали в тыл.